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В Грузии ответили на обвинения Зеленского из-за состояния Саакашвили

4 июля 2023 13:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Грузии ответили на обвинения Зеленского из-за состояния Саакашвили
Ираклий Кобохиде. Фото: прессслужба "Грузинской мечты"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает оскорблением то, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за состояния заключенного экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили. Также Кобахидзе возмутился по поводу просьбы к грузинскому послу вернуться в Тбилиси.

Об этом пишет грузинский "Первый канал" .

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Ответ Грузии

Он отметил, что "шаг Зеленского относительно Саакашвили оскорбительный", однако, в Тбилиси желают "остаться в режиме дружбы" с высшим руководством Украины, "пусть даже в одностороннем порядке, потому что эта страна находится в состоянии войны".

В свою очередь глава правящей партии Грузии отметил, что не желает детально изучать этот вопрос, ведь "дело касается президента страны, находящейся в состоянии войны".

"Признаки обиды"

"Но в целом такая позиция власти для нас оскорбительна. Обидно было само по себе то, что, как признали сами наши оппоненты, к отправке Саакашвили в Грузию были причастны конкретные чиновники украинской власти, а сегодня, когда та же власть требует возвращения Саакашвили в Украину , в этом, конечно, содержатся признаки обиды", — объяснил Кобахидзе.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал состояние Михеила Саакашвили. По его словам, Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не удовлетворен действиями грузинских властей из-за их отношения к украинскому гражданину Михеилу Саакашвили

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