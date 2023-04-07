"В Грузии может начаться хаос": Саакашвили назвал того, кто жаждет его смерти
Михеил Саакашвили признал, что его состояние критическое, он умирает — к радости владимира путина. После смерти Саакашвили в Грузии может начаться хаос.
Об этом говорится в статье третьего президента Грузии, опубликованной в издании Politico.
"Я политический заключенный и я умираю"
Михеил Саакашвили в своей статье назвал себя политическим заключенным и критически оценил свое состояние.
"Во время заключения мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю", — заявил Саакашвили.
Он рассказал, что его систематически пытали как физически, так и психологически.
По словам Саакашвили, сейчас в его организме есть доказательства отравления тяжелыми металлами.
К радости путина
Третий президент Грузии напомнил, что выдвинутые ему обвинения признают законными только нынешние грузинские власти и Кремль.
"Мою мученическую смерть, безусловно, сочтут победой путина", — заявил Саакашвили.
Он также предположил, что после его смерти в Грузии может начаться политический хаос.
Издание отметило, что текст статьи передал им юридический советник Саакашвили в США Массимо Ф. Д'Анджело.
Напомним, что несколько дней назад консилиум врачей, созванный грузинским омбудсменом, постановил, что Михеил Саакашвили похудел еще на 4 килограмма, у него диагностировано истощение организма и снижение психических функций. Кроме того, он физически не может употреблять пищу.
Фото: Reuters