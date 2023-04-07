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"В Грузии может начаться хаос": Саакашвили назвал того, кто жаждет его смерти

7 апреля 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Михеил Саакашвили в больнице
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Михеил Саакашвили признал, что его состояние критическое, он умирает — к радости владимира путина. После смерти Саакашвили в Грузии может начаться хаос.

Об этом говорится в статье третьего президента Грузии, опубликованной в издании Politico.

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"Я политический заключенный и я умираю"

Михеил Саакашвили в своей статье назвал себя политическим заключенным и критически оценил свое состояние.

"Во время заключения мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю", — заявил Саакашвили.

Он рассказал, что его систематически пытали как физически, так и психологически.

По словам Саакашвили, сейчас в его организме есть доказательства отравления тяжелыми металлами.

К радости путина

Третий президент Грузии напомнил, что выдвинутые ему обвинения признают законными только нынешние грузинские власти и Кремль.

"Мою мученическую смерть, безусловно, сочтут победой путина", — заявил Саакашвили.

Он также предположил, что после его смерти в Грузии может начаться политический хаос.

Издание отметило, что текст статьи передал им юридический советник Саакашвили в США Массимо Ф. Д'Анджело.

Напомним, что несколько дней назад консилиум врачей, созванный грузинским омбудсменом, постановил, что Михеил Саакашвили похудел еще на 4 килограмма, у него диагностировано истощение организма и снижение психических функций. Кроме того, он физически не может употреблять пищу.

Фото: Reuters

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