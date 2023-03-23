​​​​​​​Саакашвілі виганяють з приватної клініки: у чому причина

Міхеїл Саакашвілі у клініці

Клініка "Вівамед", де проходить лікування третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, відмовляється його лікувати. Адвокат Саакашвілі назвав таку позицію смертним вироком для його клієнта.

Про це повідомляє видання "Новини – Грузія".

Заява клініки

Тбіліська приватна медична клініка "Вівамед" не вважає за доцільним подальше лікування третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

"Після жовтня минулого року пацієнт відмовляється від запропонованого курсу лікування, особливо якщо той чи інший препарат чи процедура позитивно впливають на його суб'єктивні чи об'єктивні дані", — заявили у клініці.

"Вівамед" планує звернутися із цим питанням до пенітенціарної служби Грузії.

Реакція захисту і родини Саакашвілі

Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе розкритикував таку позицію медичного закладу, заявивши, що "Вівамед" таким чином просто уб’є свого пацієнта.

"Що означає — заберіть його до іншої установи, це куди? У колонію, у в'язницю? Це буде смертним вироком у його стані", — наголосив юрист.

Мати Саакашвілі, Гіулі Аласанія, заявила, що організм його сина відторгує їжу, тож Міхеїл вживає її дуже маленькими шматочками.

Раніше родина Саакашвілі говорила, що ув’язнений експрезидент важить 62 кілограми при зрості 195 см, що є майже критичною ситуацією.

Нагадаємо, стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеїла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані.

Також політик назвав ймовірного замовника отруєння. Він написав листа російському опозиціонеру Марку Фейгіну, де зазначив, що його отруїли за наказом путіна.

Наразі кількість захворювань Саакашвілі вказати важко. Серед них, ймовірно, туберкульоз та деменція. Також нещодавно спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження із палати колишнього президента. На відео він скандалить і поводиться досить агресивно.

Тим часом Грузія не може претендувати на членство в Євросоюзі, якщо її експрезидент та ексочільник Одещини Міхеїл Саакашвілі помре в грузинській тюрмі. Його справа напряму впливає на майбутнє країни.

Фото: "Новости — Грузия"