Путин до конца жизни будет находиться под угрозой ареста

Решение Международного уголовного суда об ордере на арест владимира путина бессрочно. Это же касается и детской омбудсменки россии Львовой-Беловой.

Об этом сообщает издание BBC.

Пожизненный ордер

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан рассказал, как долго будет действовать решение об ордере на арест президента владимира путина.

Срок действия этого решения пожизненный, объяснил Хан.

Также до конца жизни будет находиться под угрозой ареста уполномоченная по правам ребенка в россии Мария Львова-Белова.

Зачем МКС обнародовал ордер

Карим Хан объяснил, что Международный уголовный суд планировал держать информацию об ордере на арест путина в тайне.

Обнародовать информацию о нем было решено обнародовать для того, чтобы попытаться остановить дальнейшие преступления россии.

"С детьми нельзя обращаться как с военной добычей, их нельзя депортировать", — заявил Хан.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

Добавим, в августе в Южной Африке запланирован саммит, который намерен посетить кремлевский диктатор владимир путин. Однако после ордера МКС страна обязана арестовать президента россии.

Фото из российских СМИ