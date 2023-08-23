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У фракції "Слуга народу" з'явився новий нардеп: що про нього відомо

23 серпня 2023 19:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У фракції "Слуга народу" з'явився новий нардеп: що про нього відомо
Нардеп Микола Татарін. Фото: Юлія Палійчук
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

До фракції "Слуга Народу" приєднався новий народний депутат. Ним став Микола Тарарін, який балотувався до Верховної Ради під №147 у реєстрі партії.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

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За її словами, він замінив Андрія Холодова та склав присягу. 

Що відомо про нового нардепа

"Микола Тарарін — юрист, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, проходив військову службу в органах військової прокуратури, з 2005 року працював в юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, здійснював адвокатську діяльність", — написала вона.

Палійчук додала, що Микола Татарін працює у команді президента з перших днів. Він був юристом на президентських та парламентських виборах.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія України оголосила адвоката Миколу Тараріна депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу", замінюючи Андрія Холодова. Холодов пішов із депутатського поста після оприлюднення інформації про те, що він поїхав за кордон і займається сімейним бізнесом.

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