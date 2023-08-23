Во фракции "Слуга народа" появился новый нардеп: что о нем известно
К фракции "Слуга Народа" присоединился новый народный депутат. Им стал Николай Тарарин, баллотировавшийся в Верховную Раду под №147 в реестре партии.
Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
По ее словам, он заменил Андрея Холодова и принял присягу.
Что известно о новом нардепе
"Николай Тарарин — юрист, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, проходил военную службу в органах военной прокуратуры, с 2005 года работал в юридических компаниях в сфере гражданского и хозяйственного права, осуществлял адвокатскую деятельность", — написала она.
Палийчук добавила, что Николай Татарин работает в команде президента с первых дней. Он был юристом на президентских и парламентских выборах.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила адвоката Николая Тарарина депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа", заменяя Андрея Холодова. Холодов ушел с депутатского поста после обнародования информации о том, что он уехал за границу и занимается семейным бизнесом.