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Во фракции "Слуга народа" появился новый нардеп: что о нем известно

23 августа 2023 19:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во фракции "Слуга народа" появился новый нардеп: что о нем известно
Нардеп Николай Татарин. Фото: Юлия Палийчук
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

К фракции "Слуга Народа" присоединился новый народный депутат. Им стал Николай Тарарин, баллотировавшийся в Верховную Раду под №147 в реестре партии.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

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По ее словам, он заменил Андрея Холодова и принял присягу.

Что известно о новом нардепе

"Николай Тарарин — юрист, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, проходил военную службу в органах военной прокуратуры, с 2005 года работал в юридических компаниях в сфере гражданского и хозяйственного права, осуществлял адвокатскую деятельность", — написала она.

Палийчук добавила, что Николай Татарин работает в команде президента с первых дней. Он был юристом на президентских и парламентских выборах.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины объявила адвоката Николая Тарарина депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа", заменяя Андрея Холодова. Холодов ушел с депутатского поста после обнародования информации о том, что он уехал за границу и занимается семейным бизнесом.

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