В День Достоинства и Свободы Зеленский встретился с главой Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Сегодня, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что рад всем результатам их большой работы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского с Мишелем

"Рад всем результатам нашей большой работы, всех нас — парламента, правительства — по имплементации всех рекомендаций Европейской комиссии", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас страна рассчитывает на мощное решение в декабре. Глава государства поблагодарил за поддержку и помощь Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Пошел десятый год после того, как студенты и гражданские активисты начали Революцию Достоинства.

Также мы писали, что в Киев сегодня прибыла президент Молдовы Мая Санду. В День Достоинства и Свободы она вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтила память активистов, погибших во время Революции Достоинства.