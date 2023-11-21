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В День Достоинства и Свободы Зеленский встретился с главой Евросовета

21 ноября 2023 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В День Достоинства и Свободы Зеленский встретился с главой Евросовета
Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что рад всем результатам их большой работы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Рад всем результатам нашей большой работы, всех нас — парламента, правительства — по имплементации всех рекомендаций Европейской комиссии", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас страна рассчитывает на мощное решение в декабре. Глава государства поблагодарил за поддержку и помощь Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Пошел десятый год после того, как студенты и гражданские активисты начали Революцию Достоинства.

Также мы писали, что в Киев сегодня прибыла президент Молдовы Мая Санду. В День Достоинства и Свободы она вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтила память активистов, погибших во время Революции Достоинства.

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