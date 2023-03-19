В Черногории проходят выборы президента: что известно
В воскресенье, 19 марта, в Черногории проходит первый тур выборов президента. Участие принимают семь кандидатов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
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Выборы в Черногории
Известно, что в выборах принимают участие семь кандидатов, включая действующего главу государства Мило Джукановича, занимавшего те или иные важные политические должности в стране последние 30 лет.
Главными оппонентами Джукановича на воскресных выборах являются Андрея Мандич, председатель "Демократического фронта", который стремится к более тесным связям с Сербией и россией, и Яков Милатович, прозападный экономист и заместитель председателя движения "Европа сейчас".
Для победы в первом туре необходимо набрать более 50%. Соцопросы указывают на высокую вероятность второго тура 2 апреля.
Напомним, 16 марта президент Черногории Мило Джуканович подписал указ о роспуске парламента. Известно, что депутаты в течение 90 дней не смогли избрать новое правительство.
Роспуск парламента состоялся за три дня до назначенных на воскресенье, 19 марта, президентских выборов в Черногории, на которых Джуканович является одним из кандидатов.