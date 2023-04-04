У Брюсселі відбувається засідання Комісії Україна — НАТО: які цілі поставлено

Україна-НАТО

Цими днями, 3-4 квітня, у Брюсселі відбувається офіційне засідання Комісії Україна — НАТО, яке стало першим за чотири роки. Це важлива подія у дипломатичних відносинах між Україною та НАТО, яка підтверджує українську сторону як ключового партнера Альянсу.

Про це повідомив голова української парламентської делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв.

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Одним з основних результатів зустрічі стало рішення про виділення країнами-членами Альянсу 500 мільйонів євро на рік для допомоги Україні. Головний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-членів з проханням збільшити внески до фонду Комплексного пакету допомоги Україні, який включає короткострокову допомогу у вигляді палива, захисного спорядження та засобів протидії безпілотникам, а також довгострокову підтримку для модернізації збройних сил України та відповідності стандарту НАТО.

Крім того, на зустрічі було розглянуто питання постачання озброєнь Україні. Наголошується, що пріоритетними є надання боєприпасів, артилерії та бронетехніки. Участь України в такій зустрічі дозволить їй приєднатися до підготовки рішень на липневому саміті у Вільнюсі та досягти максимально прийнятних для неї формулювань.

Мета України — отримати на саміті чіткий механізм вступу до НАТО з умовами, термінами та "домашнім завданням".

Це важливий крок для України на шляху до НАТО та підтверджує її прагнення стати повноправним членом Альянсу. Однак рішення, ухвалені на зустрічі, вимагають подальшого опрацювання та конкретизації. Важливо зазначити, що участь України в такому засіданні є свідченням якісних змін у вступі до НАТО.

Нагадаємо, що 31 березня Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Республіки Словенії Роберт Голоб підписали спільну декларацію. Україна має стати рівноправним членом Північноатлантичного альянсу.

У документі йдеться про те, що Словенія засуджує повномасштабне військове вторгнення росії в Україну, тому що це підриває основи Статуту ООН.

Крім цього влада Словенії вважає, що Україна зробила значний внесок у безпеку як євроатлантичного простору, так і за його межами. Зокрема, це відбувається шляхом протистояння військової агресії з боку росії.