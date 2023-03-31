Словения поддержала вступление Украины в НАТО
В пятницу, 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Республики Словении Роберт Голоб подписали совместную декларацию. Украина должна стать равноправным членом Североатлантического альянса.
Об этом сообщает Офис Президента.
Совместная декларация между Украиной и Словенией
В документе говорится, что Словения осуждает полномасштабное военное вторжение россии в Украину, потому что это подрывает основы Устава ООН.
Кроме этого власти Словении считают, что Украина внесла значительный вклад в обеспечение безопасности как евроатлантического пространства, так и за его пределами. В частности, это происходит путем противостояния военной агрессии со стороны россии.
"Республика Словения поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия", — говорится в декларации.
Кроме этого, Украина поддерживает кандидатуру Республики Словения на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2024-2025 годов.
Напомним, 31 марта премьер-министр Словении Роберт Голоб находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме Роберта Голоба, 31 марта в Украину приехали главы правительств Словакии и Хорватии, а также президент Молдовы. Они приняли участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.
Зеленский вместе с главами иностранных государств и правительств посетил Бучу в годовщину ее освобождения от российских оккупантов. Глава государства вручил почетное отличие города-героя.
В частности, Зеленский и иностранные лидеры посетили улицу Вокзальную в Буче. 27 февраля прошлого года там бойцы ВСУ уничтожили колонну оккупантов. Захватчики двигались в Киев со стороны Гостомеля.