В Брюсселе проходит заседание Комиссии Украина — НАТО: какие цели поставлены

Украина-НАТО

В эти дни, 3-4 апреля, в Брюсселе проходит официальное заседание Комиссии Украина — НАТО, которое стало первым за четыре года. Это значимое событие в дипломатических отношениях между Украиной и НАТО, которое подтверждает украинскую сторону как ключевого партнера Альянса.

Об этом сообщил председатель украинской парламентской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

Читайте также:

Украина – НАТО

Одним из основных результатов встречи стало решение о выделении странами-членами Альянса 500 миллионов евро в год для помощи Украине. Главный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам-членам с просьбой увеличить взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине, который включает краткосрочную помощь в виде топлива, защитного снаряжения и средств противодействия беспилотникам, а также долгосрочную поддержку для модернизации вооруженных сил Украины и соответствия стандартам оперативной совместимости НАТО.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы поставок вооружений Украине. Отмечается, что приоритетными являются предоставление боеприпасов, артиллерии и бронетехники. Участие Украины в такой встрече позволит ей присоединиться к подготовке решений на июльском саммите в Вильнюсе и добиться максимально приемлемых для нее формулировок.

Цель Украины — получить на саммите четкий механизм вступления в НАТО с условиями, сроками и "домашним заданием".

Это важный шаг для Украины на пути в НАТО и подтверждает ее стремление стать полноправным членом Альянса. Однако решения, принятые на встрече, требуют дальнейшей проработки и конкретизации. Важно отметить, что участие Украины в таком заседании является свидетельством качественных изменений в процессе вступления в НАТО.

Напомним, что 31 марта Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Республики Словении Роберт Голоб подписали совместную декларацию. Украина должна стать равноправным членом Североатлантического альянса.

В документе говорится, что Словения осуждает полномасштабное военное вторжение россии в Украину, потому что это подрывает основы Устава ООН.

Кроме этого власти Словении считают, что Украина внесла значительный вклад в обеспечение безопасности как евроатлантического пространства, так и за его пределами. В частности, это происходит путем противостояния военной агрессии со стороны россии.