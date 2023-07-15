Министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку этой осенью

Министр обороны Британии Бен Уоллес. Фото: REUTERS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может пойти в отставку уже через несколько месяцев. Скорее всего, это произойдет этой осенью.

Об этом Бен Уоллес заявил в интервью изданию The Sunday Times.

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Отставка Бена Уоллеса

Известно, что нынешней осенью премьер Великобритании Риши Сунак планирует переформатировать свою команду. Так он хочет подготовиться к следующим выборам.

После сложения полномочий Бен Уоллес вообще может уйти из политики. Причиной такого решения некоторые обозреватели называют и то, что Сунак не смог убедить президента США и других лидеров в том, что Уоллес должен был занять кресло генсека НАТО.

Известно также, что Уоллес занимал должность министра обороны при правлении трех премьер-министров. Он поддерживал Украину в войне с Россией.

"Я пришел в политику из шотландского парламента в 1999 году. Это 24 года. Более семи лет я провел с тремя телефонами около своей кровати", — заявил Уоллес.

Кто после Бена Уоллеса?

Сейчас обозреватели называют несколько кандидатов на должность министра обороны Великобритании после Уоллеса.

Среди них:

главный секретарь Королевской Сокровищницы Джон Глен,

министр безопасности Том Тугендхат,

министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес попал в скандал, когда комментировал поставки военной помощи Украине. Он сказал, что "мы не Amazon" и что Украине следует уделять больше внимания благодарности партнерам за оказанную поддержку.