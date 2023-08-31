В Британии был назначен новый министр обороны

Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Фото: google

В четверг, 31 августа, в Великобритании был назначен новый министр обороны после того, как Бен Уоллес ушел в отставку. Пост занял нынешний глава Минэнерго Британии Грант Шеппс.

Об этом сообщил Риши Сунак на своей странице в Twitter.

Читайте также:

Новый министр обороны Британии: что о нем известно

Сегодня, 31 августа, главу Минэнерго Британии Гранта Шеппса назначили министром обороны страны. Это произошло после увольнения предшественника, Бена Уоллеса.

"Я имею честь быть назначенным министром обороны в правительстве Риши Сунака. Я хотел бы отдать должное огромному взносу, который Бен Уоллес внес в оборонную и глобальную безопасность Великобритании за последние 4 года", — написал сам Шеппс, перерепостив сообщение Риши Сунака.

Я имею в виду защиту Секретари по @RishiSunak



Я могу заплатить за сильную contribution Бен Wallace был создан в Великобритании безопасности и глобальной безопасности за последние 4 года https://t.co/CXWOaYnmUJ – Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 31, 2023

Что известно о Гранте Шеппсе

Как известно, за последний год Грант Шеппс успел поработать министром транспорта, министром внутренних дел, госсекретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, а сейчас является министром энергетики.

Совсем недавно он посетил Киев, когда Великобритания приняла меры по поддержке поставок топлива для украинских электростанций, чтобы обеспечить страну энергией в зимний период.

Активно поддерживает Украину и готов содействовать ее развитие. В недавнем своем заявлении о войне он говорил так: "Наша поддержка Украины непоколебима перед варварским вторжением Путина — Великобритания продолжает поддерживать Украину, пока она отражает российские атаки и восстанавливает свою страну. Нация, сильна и идет вперед, несмотря на постоянные нападения".

Напомним, 31 августа министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что уходит в отставку. Он занимал свой пост четыре года.