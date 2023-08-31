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В Британии был назначен новый министр обороны

31 августа 2023 12:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Британии был назначен новый министр обороны
Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 31 августа, в Великобритании был назначен новый министр обороны после того, как Бен Уоллес ушел в отставку. Пост занял нынешний глава Минэнерго Британии Грант Шеппс.

Об этом сообщил Риши Сунак на своей странице в Twitter.

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Сегодня, 31 августа, главу Минэнерго Британии Гранта Шеппса назначили министром обороны страны. Это произошло после увольнения предшественника, Бена Уоллеса.

"Я имею честь быть назначенным министром обороны в правительстве Риши Сунака. Я хотел бы отдать должное огромному взносу, который Бен Уоллес внес в оборонную и глобальную безопасность Великобритании за последние 4 года", написал сам Шеппс, перерепостив сообщение Риши Сунака.

Что известно о Гранте Шеппсе

Как известно, за последний год Грант Шеппс успел поработать министром транспорта, министром внутренних дел, госсекретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, а сейчас является министром энергетики.

Совсем недавно он посетил Киев, когда Великобритания приняла меры по поддержке поставок топлива для украинских электростанций, чтобы обеспечить страну энергией в зимний период.

Активно поддерживает Украину и готов содействовать ее развитие. В недавнем своем заявлении о войне он говорил так: "Наша поддержка Украины непоколебима перед варварским вторжением Путина — Великобритания продолжает поддерживать Украину, пока она отражает российские атаки и восстанавливает свою страну. Нация, сильна и идет вперед, несмотря на постоянные нападения".

Напомним, 31 августа министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что уходит в отставку. Он занимал свой пост четыре года.

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