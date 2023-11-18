У Британії хочуть розблокувати мільярди доларів для іноземної допомоги

Міністр закордонних справ Британії. Фото: independent

Новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що країна має допомагати бідним у світі. Для цього він запропонував розблокувати мільярди доларів.

Про це пише The Guardian.

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Новопризначений міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що хоче розблокувати мільярди доларів для іноземної допомоги протягом наступного десятиліття як частину "моральної місії" допомогти найбіднішим людям у світі.

Таким чином, він хоче досягти відновлення статусу допомоги в британській зовнішній політиці.

Кемерон планує написати у передмові до нової "білої книги" щодо міжнародного розвитку, що іноземна допомога є ще важливішою, але складнішою, ніж коли він востаннє був на посаді.

Він також заявив про те, що країна має знайти нові шляхи для досягнення цілей сталого розвитку ООН, зокрема подолання глобального голоду до 2030 року.

Голова МЗС описує цілі ООН як видатне досягнення, додаючи, що "найважливіше те, що ми дали ці обіцянки кожній країні та людині на планеті — ніхто не залишиться осторонь".

"Біла книга" щодо розвитку має бути опублікована під час глобального продовольчого саміту в Лондоні. Вона зосереджена на нових політичних підходах і способах залучення додаткових державних і приватних коштів для допомоги, яка може "розблокувати сотні мільярдів доларів протягом наступного десятиліття".

Нагадаємо, що 16 листопада до України прибув новопризначений держсекретар у закордонних справах Великої Британії Девід Камерон. Візит у Київ — це його перший робочий візит на новій посаді.