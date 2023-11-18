В Британии хотят разблокировать миллиарды долларов для иностранной помощи

Министр иностранных дел Великобритании. Фото: independent

Новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна должна помогать бедным в мире. С этой целью он предложил разблокировать миллиарды долларов.

Об этом пишет The Guardian.

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Новоназначенный министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что хочет разблокировать миллиарды долларов для иностранной помощи в течение следующего десятилетия, как часть "моральной миссии" помочь беднейшим людям в мире.

Таким образом, он хочет достичь восстановления статуса помощи в британской внешней политике.

Кэмерон планирует написать в предисловии к новой "белой книге" о международном развитии, что иностранная помощь еще важнее, но сложнее, чем когда он в последний раз был в должности.

Он также заявил о том, что страна должна найти новые пути для достижения целей устойчивого развития ООН, в том числе преодоления глобального голода до 2030 года.

Глава МИД описывает цели ООН как выдающееся достижение, добавляя, что "важнее всего, то, что мы дали эти обещания каждой стране и человеку на планете — никто не останется в стороне".

"Белая книга" по развитию должна быть опубликована во время глобального продовольственного саммита в Лондоне. Она сосредоточена на новых политических подходах и способах привлечения дополнительных государственных и частных средств для помощи, которая может разблокировать сотни миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

Напомним, что 16 ноября в Украину прибыл новоназначенный госсекретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Камерон. Визит в Киев — это его первый рабочий визит в новой должности.