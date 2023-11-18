В Британии хотят разблокировать миллиарды долларов для иностранной помощи
Новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна должна помогать бедным в мире. С этой целью он предложил разблокировать миллиарды долларов.
Об этом пишет The Guardian.
Великобритания разблокирует средства для иностранной помощи
Новоназначенный министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что хочет разблокировать миллиарды долларов для иностранной помощи в течение следующего десятилетия, как часть "моральной миссии" помочь беднейшим людям в мире.
Таким образом, он хочет достичь восстановления статуса помощи в британской внешней политике.
Кэмерон планирует написать в предисловии к новой "белой книге" о международном развитии, что иностранная помощь еще важнее, но сложнее, чем когда он в последний раз был в должности.
Он также заявил о том, что страна должна найти новые пути для достижения целей устойчивого развития ООН, в том числе преодоления глобального голода до 2030 года.
Глава МИД описывает цели ООН как выдающееся достижение, добавляя, что "важнее всего, то, что мы дали эти обещания каждой стране и человеку на планете — никто не останется в стороне".
"Белая книга" по развитию должна быть опубликована во время глобального продовольственного саммита в Лондоне. Она сосредоточена на новых политических подходах и способах привлечения дополнительных государственных и частных средств для помощи, которая может разблокировать сотни миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.
Напомним, что 16 ноября в Украину прибыл новоназначенный госсекретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Камерон. Визит в Киев — это его первый рабочий визит в новой должности.
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