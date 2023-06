Лукашенко збирається використати Пригожина - Вячорка

Самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

Наразі самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко вдає із себе найбільшого миротворця у світі, бо начебто не допустив розвитку заколоту ПВК Вагнер у Росії. Він показує, що може самостійно ухвалювати рішення без наказу Путіна, а Пригожиним хоче тиснути на Україну, Польщу, Литву, Латвію.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Франак Вячорка, головний радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської.



"Лукашенко продає це як свій дипломатичний успіх і вдає, що помирив Путіна та Пригожина. Мовляв, він найбільший миротворець у світі, який уберіг світ від ядерної війни. Пропаганда просто обливається одами в бік Лукашенка, як він рятував Росію від розпаду", — каже Вячорка.

Франак Вячорка. Фото: Facebook Франак Вячорка

З іншого боку, за його словами, ситуація із Пригожиним легітимізує Лукашенка. Він показує, що самостійно може ухвалювати рішення без наказу Путіна, а самого Пригожина буде використовувати як інструмент тиску на сусідні країни — Україну, Польщу, Литву, Латвію.

"Мовляв, якщо будете вводити санкції — напущу на вас Пригожина чи ядерну ракету. Типовий зеківський та кримінальний шантаж з боку Лукашенка, яким він займався протягом багатьох років. Також він підняв свою важливість для Путіна. Він для нього справжня знахідка, яка майже нічого не коштує, а вирішує відразу стільки проблем", — уточнив Вячорка.

Також, за його словами, поміж Лукашенком та Пригожиним ситуативна дружба. Вони торгували протягом багатьох років. Зокрема, Лукашенко міг постачати Пригожину певну зброю під час операцій ПВК Вагнер в Африці. Але дружбою такі стосунки назвати складно.

"Вони розуміють, яку вигоду можуть отримати один від одного. Тим більше, в обох є скелети у шафі. Лукашенко сподівається, що буде використовувати Пригожина у своїх інтересах, але щось мені підказує, що буде навпаки", — підсумував Вячорка.

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), так звана "миротворча місія" може бути вигідною білоруському диктатору і він, ймовірно, використає власника ПВК "Вагнера" для досягнення своїх цілей.

Своїми діями він зміг показати себе з вигідного боку у російській політиці.