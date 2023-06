Лукашенко собирается использовать Пригожина – Вячорка

Самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

Сейчас самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко выдает себя крупнейшим миротворцем в мире, поскольку вроде бы не допустил развития мятежа ЧВК Вагнер в России. Он показывает, что может самостоятельно принимать решение без приказа Путина, а Пригожиным хочет давить на Украину, Польшу, Литву, Латвию.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Франак Вячорка, главный советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.



"Лукашенко продает это как свой дипломатический успех и делает вид, что помирил Путина и Пригожина. Мол, он крупнейший миротворец в мире, который уберег мир от ядерной войны. Пропаганда просто обливается одами в сторону Лукашенко, как он спасал Россию от распада", — говорит. Вечерка.

Франак Вячорка. Фото: Facebook Франак Вячорка

С другой стороны, по его словам, ситуация с Пригожиным легитимизирует Лукашенко. Он показывает, что самостоятельно может принимать решение без приказа Путина, а самого Пригожина будет использовать как инструмент давления на соседние страны – Украину, Польшу, Литву, Латвию.

"Мол, если будете вводить санкции — напущу на вас Пригожина или ядерную ракету. Типичный зэковский и криминальный шантаж со стороны Лукашенко, которым он занимался на протяжении многих лет. Также он поднял свою важность для Путина. Он для него настоящая находка, почти ничего не стоит, а решает сразу столько проблем", — уточнил Вячорка.

Также, по его словам, между Лукашенко и Пригожиным ситуативная дружба. Они торговали многие годы. В частности, Лукашенко мог поставлять Пригожину оружие во время операций ЧВК Вагнер в Африке. Но дружбой такие отношения назвать сложно.

"Они понимают, какую выгоду могут извлечь друг от друга. Тем более, у обоих есть скелеты в шкафу. Лукашенко надеется, что будет использовать Пригожина в своих интересах, но что-то мне подсказывает, что будет наоборот", — подытожил Вячорка.

Напомним, по оценкам Института изучения войны (ISW), так называемая "миротворческая миссия" может быть выгодна белорусскому диктатору и он, вероятно, использует владельца ЧВК "Вагнера" для достижения своих целей.

Своими действиями ему удалось показать себя с выгодной стороны в российской политике.