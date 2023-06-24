У Білорусі заявили, що Путін вранці телефонував Лукашенку

Диктатори Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 24 червня, зранку подзвонив білоруському колезі Олександру Лукашенку. Причиною дзвінка був бунт Євгена Пригожина та його ПВК "Вагнер".

Про це повідомив білоруський провладний Telegram-канал "Пул первого".

Читайте також:

Дзвінок Путіна

Білоруські пропагандисти заявили, що президент Росії Володимир Путін сьогодні вранці подзвонив самопроголошеному білоруському президенту Олександру Лукашенку.

За інформацією білоруської сторони, Путін поінформував Лукашенка про ситуацію в Росії — йдеться, очевидно, про бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Білоруси про дзвінок Путіна Лукашенку

Коментар російської сторони

Російський провладний Telegram-канал Ria_Kremlinpool підтвердив факт телефонної розмови Володимира Путіна з Олександром Лукашенком.

Росіяни наголосили, що подзвонив саме Путін. Зазвичай російські пропагандисти говорять лише про ті випадки, коли ініціаторами розмови є співбесідники кремлівського диктатора.

Росія підтверджує дзвінок Путіна

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.