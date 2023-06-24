В Беларуси заявили, что Путин утром звонил Лукашенко

Диктаторы Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 июня, с утра позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Причиной звонка был бунт Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил белорусский провластный Telegram-канал "Пул первого".

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Звонок Путина

Белорусские пропагандисты заявили, что президент России Владимир Путин сегодня утром позвонил самопровозглашенному белорусскому президенту Александру Лукашенко.

По информации белорусской стороны, Путин проинформировал Лукашенко о ситуации в России — речь идет, очевидно, о бунте владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Белорусы о звонке Путина Лукашенко

Комментарий российской стороны

Российский провластный Telegram-канал Ria_Kremlinpool подтвердил факт телефонного разговора Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Россияне подчеркнули, что позвонил именно Путин. Обычно российские пропагандисты говорят только о тех случаях, когда инициаторами разговора являются собеседники кремлевского диктатора.

Россия подтверждает звонок Путина

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело . Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ПИК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ППК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.