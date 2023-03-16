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У Білому домі відреагували на рішення Польщі відправити Україні винищувачі

16 березня 2023 19:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що передача винищувачів МіГ-29 від Польщі до України не вплине на позицію США щодо постачання винищувачів F-16. Це підтверджує, що США не змінять свого рішення про постачання F-16 на підставі цієї події.

Про це пише CNN.

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Кірбі підкреслив, що кожна країна ухвалює суверенне рішення про свої військові закупівлі, і США поважають це рішення. Крім того, він зазначив, що США не повинні характеризувати рішення Польщі про передачу винищувачів МіГ-29 Україні, оскільки це не є їхньою прерогативою.

Однак, попри те, що ця заява є офіційним коментарем Ради національної безпеки при Білому домі, це не виключає можливості, що це рішення може вплинути на низку аспектів відносин між США, Польщею та Україною.

Як уже було зазначено, США не впливають на суверенні рішення інших країн, і подібні угоди є справою виключно двох держав, проте дані постачання винищувачів МіГ-29 можуть змінити динаміку відносин між Україною та Польщею, а також призвести до деяких змін у стратегії безпеки США.

Оскільки Кірбі відмовився більш детально коментувати це питання, можна припустити, що США збережуть свою нейтральну позицію щодо цього питання і продовжать стежити за розвитком подій у регіоні. Однак, якщо передача винищувачів МіГ-29 виявиться початком ширшої військової співпраці між Україною та Польщею, це може вплинути на стратегічні рішення США та їх союзників.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, стало відомо, що міністри оборони Польщі та Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків.

Міністр оборони Польщі Матеуш Блащак заявив, що йдеться про передачу Збройним силам України колишніх радянських винищувачів МіГ-29.

Словацькі ЗМІ, своєю чергою, писали, що уряд цієї країни хоче передати силами оборони України 13 таких літаків.

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