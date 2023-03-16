Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow В Белом доме отреагировали на решение Польши отправить Украине истребители arrow

В Белом доме отреагировали на решение Польши отправить Украине истребители

16 марта 2023 19:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что передача истребителей МиГ-29 от Польши к Украине не повлияет на позицию США относительно поставок истребителей F-16. Это подтверждает, что США не изменят свое решение о поставках F-16 на основании данного события.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Реакция Белого дома

Кирби подчеркнул, что каждая страна принимает суверенное решение о своих военных закупках, и США уважают это решение. Кроме того, он отметил, что США не должны характеризовать решение Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине, так как это не является их прерогативой.

Однако, несмотря на то, что данное заявление является официальным комментарием Совета национальной безопасности при Белом доме, это не исключает возможности, что данное решение может повлиять на ряд аспектов отношений между США, Польшей и Украиной. 

Как уже было отмечено, США не влияют на суверенные решения других стран, и подобные сделки являются делом исключительно двух государств, однако, данные поставки истребителей МиГ-29, могут изменить динамику отношений между Украиной и Польшей, а также привести к некоторым изменениям в стратегии безопасности США.

Поскольку Кирби отказался более детально комментировать данный вопрос, можно предположить, что США сохранят свою нейтральную позицию в этом вопросе и продолжат следить за развитием событий в регионе. Однако, если передача истребителей МиГ-29 окажется началом более широкого военного сотрудничества между Украиной и Польшей, то это может повлиять на стратегические решения США и их союзников.

Напомним, сегодня, 16 марта, стало известно, что министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов.

Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что речь идет о передаче Вооруженным силам Украины бывших советских истребителей МиГ-29.

Словацкие СМИ, в свою очередь, писали о том, что правительство этой страны хочет передать силами обороны Украины 13 таких самолетов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

20:33 В россии объявлен план "перехвата": ищут пикап с украинскими номерами

Новина з фото

20:16 Оккупанты атаковали Константиновку кассетными боеприпасами: в ОВА рассказали о раненых и разрушениях

20:15 Голубцы с рисом и грибами: вкусный рецепт, идеально подходящий к посту

20:13 Как улучшить скорость домашнего интернета: ТОП-6 полезных советов

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:51Зеленский встретился с премьером Латвии: детали разговора

19:48 Стамбул передаст Одессе автобусы: какая еще помощь будет надана городу

19:35 Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году

19:29Кто победит в АПЛ в этом сезоне: букмекеры удивили прогнозом

Новина з фото

19:28 Оккупанты из беспилотников атаковали медучреждение в Херсоне: что известно

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Новина з відео

16:50 Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

Новина з відео

13:55После двух операций у собаки, которую переехал Mercedes в Одессе, только один вариант

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Актуальное по теме

None 16 Март 20:34

В россии объявлен план "перехвата": ищут пикап с украинскими номерами

None 16 Март 20:17

Оккупанты атаковали Константиновку кассетными боеприпасами: в ОВА рассказали о раненых и разрушениях

None 16 Март 20:12

Голубцы с рисом и грибами: вкусный рецепт, идеально подходящий к посту

None 16 Март 20:18

Как улучшить скорость домашнего интернета: ТОП-6 полезных советов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB