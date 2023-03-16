В Белом доме отреагировали на решение Польши отправить Украине истребители

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что передача истребителей МиГ-29 от Польши к Украине не повлияет на позицию США относительно поставок истребителей F-16. Это подтверждает, что США не изменят свое решение о поставках F-16 на основании данного события.

Об этом пишет CNN.

Реакция Белого дома

Кирби подчеркнул, что каждая страна принимает суверенное решение о своих военных закупках, и США уважают это решение. Кроме того, он отметил, что США не должны характеризовать решение Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине, так как это не является их прерогативой.

Однако, несмотря на то, что данное заявление является официальным комментарием Совета национальной безопасности при Белом доме, это не исключает возможности, что данное решение может повлиять на ряд аспектов отношений между США, Польшей и Украиной.

Как уже было отмечено, США не влияют на суверенные решения других стран, и подобные сделки являются делом исключительно двух государств, однако, данные поставки истребителей МиГ-29, могут изменить динамику отношений между Украиной и Польшей, а также привести к некоторым изменениям в стратегии безопасности США.

Поскольку Кирби отказался более детально комментировать данный вопрос, можно предположить, что США сохранят свою нейтральную позицию в этом вопросе и продолжат следить за развитием событий в регионе. Однако, если передача истребителей МиГ-29 окажется началом более широкого военного сотрудничества между Украиной и Польшей, то это может повлиять на стратегические решения США и их союзников.

Напомним, сегодня, 16 марта, стало известно, что министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов.

Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что речь идет о передаче Вооруженным силам Украины бывших советских истребителей МиГ-29.

Словацкие СМИ, в свою очередь, писали о том, что правительство этой страны хочет передать силами обороны Украины 13 таких самолетов.