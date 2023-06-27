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У Білому домі відреагували на ймовірність підриву Запорізької АЕС

27 червня 2023 09:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Білому домі відреагували на ймовірність підриву Запорізької АЕС
Російський окупант поряд із Запорізькою АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У США відреагували на інформацію про ймовірність підриву російськими військами Запорізької АЕС. Там заявили, що не вважають загрозу катастрофи "неминучою".

Про це повідомив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні, передає "Укрінформ".

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"Я не вдаватимуся в конкретні розвіддані — я б сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим, бачимо ці повідомлення", — зазначив Кірбі. 

За його словами, США мають можливість слідкувати за рівнем радіації навколо тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

"Ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою, але ми стежимо дуже, дуже уважно", — додав Кірбі.

Нагадаємо, Буданов розповів, що росіяни мають готовий план щодо підриву Запорізької АЕС, яка зараз перебуває під контролем РФ. Для цього не вистачає лише наказу.

Також ми писали, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські окупанти готують можливий теракт на захопленій ЗАЕС. Через це у Запорізькій області проведуть навчання з метою налагодження алгоритму дій при надзвичайній ситуації.

Додамо, сенатори від обох американських партій закликають активувати статтю 5 договору НАТО після ядерного теракту Росії на території України. Ця стаття має активуватися у випадку забруднення території однієї з країн Альянсу.

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