Теракт на ЗАЕС має активувати статтю 5 НАТО, — американські конгресмени

Російські окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Сенатори від обох американських партій закликають активувати статтю 5 договору НАТО після ядерного теракту Росії на території України. Ця стаття має активуватися у випадку забруднення території однієї з країн Альянсу.

Про це один із авторів резолюції, республіканець Ліндсі Грем, написав на своїй сторінці в Twitter.

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Спільна пропозиція обох партій

До Сенату (верхня палата Конгресу США. — Ред.) внесли резолюцію, що стосується використання Російською Федерацією ядерного фактору під час війни в Україні.

Авторами резолюції стали представники обох американських партій — республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюметналь.

Стаття 5 договору НАТО

У резолюції йдеться про те, що використання Росією:

зі своєї території;

з території Білорусі;

ядерної зброї має отримати симетричну відповідь з боку країн НАТО.

Також застосування статті 5 договору Північноатлантичного альянсу, згідно з цією резолюцію, має бути активоване і у випадку якихось руйнувань, завданих російськими окупантами ядерним об’єктам на території України (зараз Росія контролює Запорізьку АЕС. — Ред.), що матиме наслідком забруднення радіоактивними частинками території країн НАТО.

Коментар Грема

Один із співавторів резолюції, яку має розглянути Сенат Конгресу США, представник Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що адміністрація президента Джо Байдена має провести консультації з партнерами по НАТО.

Коментар Ліндсі Грема до своєї резолюції

Це потрібно, пояснив сенатор, для того, щоб розробити комплексну відповідь для мінімізації загрози цивільному населенню України та сусідніх країн та координувати дипломатичну та військову відповідь відповідно до ситуації, що складеться внаслідок ядерного інциденту на території України.

Нагадаємо, що 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти готують теракт на ЗАЕС. Також глава держави провів брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на атомній станції та закликав до негайних дій.