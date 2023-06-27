В Белом доме отреагировали на вероятность подрыва Запорожской АЭС

Российский оккупант рядом с Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В США отреагировали на информацию о вероятности подрыва российскими войсками Запорожской АЭС. Там заявили, что не считают угрозу катастрофы "неизбежной".

Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, передает "Укринформ".

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"Я не буду вдаваться в конкретные разведданные — я бы сказал, что мы очень внимательно следим за этим, видим эти сообщения", — отметил Кирби.

По его словам, у США есть возможность следить за уровнем радиации вокруг временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

"Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим очень, очень внимательно", — добавил Кирби.

Напомним, Буданов рассказал, что у россиян есть готовый план по подрыву Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем РФ. Для этого не хватает только приказа.

Также мы писали, что украинская разведка получила информацию о том, что российские оккупанты готовят возможный теракт на захваченной ЗАЭС. Поэтому в Запорожской области проведут обучение с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации.

Добавив, сенаторы от обеих американских партий призывают активировать статью 5 договора НАТО после ядерного теракта России на территории Украины. Эта статья должна активироваться в случае загрязнения территории одной из стран Североатлантического союза.