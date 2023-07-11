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В Белом доме ответили на критику Зеленского о вступлении Украины в НАТО

11 июля 2023 17:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Белом доме ответили на критику Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Джон Кирби. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ближайшем будущем Украина вряд ли сможет вступить в НАТО. Это вовлечет членов Альянса в войну с РФ.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.

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Что сказал Кирби

Кирби возразил комментарии президента Украины Владимира Зеленского, которые он высказал 11 июля о критике лидеров НАТО за дискуссии о пути к членству в НАТО.

"Мы верим, что НАТО — это будущее Украины. Я имею в виду то, о чем Альянс договорился еще в 2008 году. Сейчас Украине нужно провести некоторые реформы — надлежащее управление, верховенство права, политические реформы — над которыми Украина должна работать, и мы понимаем, что тяжело работать над некоторыми из этих реформ, когда ты находишься в состоянии войны. Конечно, они сейчас воюют. Следовательно, членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это приведет к войне НАТО с Россией", — объяснил он.

Реакция на слова Зеленского

В свою очередь, координатор признал разочарование Зеленского по поводу дискуссии, касающейся потенциального пути к членству в НАТО на саммите на этой неделе в Литве, где написал: "Неопределенность — это слабость".

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, и все это мы понимаем. Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств", — подчеркнул Кирби.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у западных партнеров нет готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом Альянса. Поэтому, по его словам, "остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией".

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