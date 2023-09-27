У Білому домі пояснили, чи вплинуть реформи в Україні на допомогу від США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Нещодавно США надали Україні перелік реформ, які наша держава має провести з метою прискорення процесу інтеграції країни до Євросоюзу. У випадку невиконання цих реформ військова допомога Україні від США не припиниться.

Про це заявили представники Білого дому, повідомляє "Голос Америки".

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Як зазначили журналісти, у документі, який надіслали Україні, прописані пріорітетні реформи на три, шість чи 18 місяців, йдеться, зокрема, про реформи, які стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних відомств також функціонування судової гілки влади, а ще реформ в оборонних підприємствах. Проте вони є лише рекомендаціями і всі зусилля спрямовані на те, щоб допомогти Україні на шляху до євроінтеграції.

"Це є робоча версія списку пріорітетних реформ, його передали для обговорення і для відгуків. Головне, що цей список не є умовою для майбутньої військової допомоги Україні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім надіслав на адресу Координаційної платформи донорів листа зі списком реформ, які має провести Україна. Раніше повідомлялось, що це обов'язкова умова для продовження військової допомоги від США.

Своєю чергою у США заявили, що надали Україні перелік реформ з метою прискорення процесу інтеграції країни до Євросоюзу.