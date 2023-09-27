В Белом доме объяснили, повлияют ли реформы в Украине на помощь от США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Недавно США предоставили Украине перечень реформ, которые наше государство должно провести с целью ускорения процесса интеграции страны в Евросоюз. В случае невыполнения этих реформ, военная помощь Украине от США не прекратится.

Об этом заявили представители Белого дома, сообщает "Голос Америки".

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Как отметили журналисты, в документе, который прислали Украине, прописанные приоритетные реформы на три, шесть или 18 месяцев, говорится, в частности, о реформах, касающихся функционирования наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных ведомств, а также функционирования судебной ветви власти, а также реформ в оборонных предприятиях. Однако они лишь рекомендации и все усилия направлены на то, чтобы помочь Украине на пути к евроинтеграции.

"Это рабочая версия списка приоритетных реформ, его передали для обсуждения и для отзывов. Главное, что этот список не является условием для будущей военной помощи Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября Белый дом направил на адрес Координационной платформы доноров письмо со списком реформ, которые должна провести Украина. Ранее сообщалось, что это обязательное условие для продления военной помощи США.

В свою очередь в США заявили, что предоставили Украине перечень реформ с целью ускорения процесса интеграции страны в Евросоюз.