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США назвали мету передачі Україні списку реформ

26 вересня 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США назвали мету передачі Україні списку реформ
Конгрес США. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

США підтвердили, що надали Україні перелік реформ з метою прискорення процесу інтеграції країни до Євросоюзу. Цей перелік було передано під час багатосторонніх консультацій на координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

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У повідомленні зазначається, що ця ініціатива спрямована на обговорення та збирання відгуків від українського уряду та ключових партнерів з приводу запропонованих реформ. Основний акцент зроблено на покращенні функціонування антикорупційних органів, судової системи, а також наглядових рад державних підприємств.

Посольство США в Україні наголосило, що метою цих зусиль є визначення пріоритетів та координація кроків щодо реформування у співпраці з Україною та іншими ключовими учасниками.

При цьому згадуються слова президента США Джо Байдена, сказані під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, про прагнення допомогти Україні не лише захистити себе, а й створити сприятливі умови для економічного зростання та залучення інвестицій від американських та європейських компаній.

Нагадаємо, що заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів листа. Воно містить список реформ, які має провести Україна для продовження надання їй військової допомоги.

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