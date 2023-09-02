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У Білому домі готуються до можливого імпічменту Байдена: що відомо

2 вересня 2023 13:53
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Валерія Пержун
редактор
У Білому домі готуються до можливого імпічменту Байдена: що відомо
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Wurm
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Білий дім активно готується до ймовірного імпічменту президента США Джо Байдена. Так, американська адміністрація сформувала спеціальну команду зі спеціалістів, які зможуть "агресивно відповісти" на можливий старт процедури.

Про це пише NBC.

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Білий дім готується до категоричного виступу проти імпічменту. Кроки республіканців у цей бік планують виставити як "бездоказову фальсифікацію". Так, демократи планують переконати громадськість у тому, що політика республіканців "відірвана від реальності", оскільки ті домагаються імпічменту та борються за плани бюджету, що, ймовірно, призвееде до порушень у роботі американського уряду.

"Порівнювати це з минулими імпічментами — це не яблука з яблуками і навіть не яблука з апельсинами; це яблука зі слонами. Ніколи в сучасній історії імпічмент не будувався на повній відсутності будь-яких доказів", — цитує телеканал одне із джерел. 

Готуватись до можливого оголошення імпічменту в адміністрації почали ще кілька місяців тому. Для цього сформували спеціальну команду, до якої входять 20 юристів, помічників і спеціалістів з комунікацій.

Так, у Білому домі вивчили заяви представників Республіканської партії після того, як спікер Кевін Маккарті назвав розслідування щодо імпічменту "природним кроком вперед". За словами самих республіканців, вони зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності Хантера Байдена, сина президента, у рамках його закордонних ділових операцій.

Крім того, вони приділять увагу темі щодо поки що недоведеного факту корупції або зловживання владою у діяльності Байдена задля збагачення сина, мовляв, існує "культура корупції, яка має місце в усій родині Байденів". 

Водночас деякі представники Республіканської партії вже визнали, що не мають таких доказів.

При цьому у четвер, 31 серпня, членкиня палати представників Марджорі Тейлор Грін заявила, що вона не голосуватиме за фінансування уряду, якщо Палата не проголосує за початок розслідування щодо імпічменту.

Водночас багато республіканців кажуть, що скептично ставляться до початку розслідування щодо імпічменту і "краще зосередяться на правлінні". 

Ця нерішучість, змусила посадовців Байдена повірити, що вони навіть у кращому стані, щоб виграти битву громадської думки, ніж Клінтон, якому було оголошено імпічмент після того, як його спіймали на брехні про роман із колишньою стажеркою Білого дому.

Варто відзначити, що іншому президенту США Дональду Трампу спочатку оголосили про імпічмент за звинуваченнями в тому, що він зловживав своєю владою, погрожуючи припинити допомогу Україні, якщо уряд у Києві не проведе розслідування щодо його опонента на переобранні — Байдена — та його родини. Його другий імпічмент був зосереджений на діях Трампа під час нападу на Капітолій США 6 січня.

Нагадаємо, адміністрація Байдена надасть Україні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Також у США побачили прогрес ЗСУ на Запоріжжі за останні три доби.

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