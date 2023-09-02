В Белом доме готовятся к возможному импичменту Байдена: что известно

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Wurm

Белый дом активно готовится к вероятному импичменту президента США Джо Байдена. Так, американская администрация сформировала специальную команду из специалистов, которые смогут "агрессивно ответить" на возможный старт процедуры.

Об этом пишет NBC.

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Белый дом готовится к категоричному выступлению против импичмента. Шаги республиканцев в эту сторону планируют выставить как "бездоказательную фальсификацию". Так, демократы планируют убедить общественность в том, что политика республиканцев "оторвана от реальности", поскольку те добиваются импичмента и борются за планы бюджета, что вероятно приведет к нарушениям в работе американского правительства.

"Сравнивать это с прошлыми импичментами — это не яблоки с яблоками и даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами. Никогда в современной истории импичмент не строился в полном отсутствии каких-либо доказательств", — цитирует телеканал один из источников.

Готовиться к возможному оглашению импичмента в администрации начали еще несколько месяцев назад. Для этого сформировали специальную команду, в которую входят 20 юристов, помощников и специалистов по коммуникациям.

Так, в Белом доме изучили заявления представителей Республиканской партии после того, как спикер Кевин Маккарти назвал расследование по импичменту "естественным шагом вперед". По словам самих республиканцев, они сосредоточят свое расследование на предполагаемой преступной деятельности Хантера Байдена, сына президента, в рамках его зарубежных деловых операций.

Кроме того, они уделят внимание теме относительно пока недоказанного факта коррупции или злоупотребления властью в деятельности Байдена для обогащения сына, мол, существует "культура коррупции, которая имеет место во всей семье Байденов".

В то же время, некоторые представители Республиканской партии уже признали, что не имеют таких доказательств.

При этом в четверг, 31 августа, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что она не будет голосовать за финансирование правительства, если Палата не проголосует за начало расследования по импичменту.

В то же время многие республиканцы говорят, что скептически относятся к началу расследования по импичменту и "лучше сосредоточятся на правлении".

Эта нерешительность заставила должностных лиц Байдена поверить, что они даже в лучшем состоянии, чтобы выиграть битву общественного мнения, чем Клинтон, которому был объявлен импичмент после того, как его поймали на лжи о романе из бывшего стажера Белого дома.

Следует отметить, что другому президенту США Дональду Трампу сначала объявили об импичменте по обвинениям в том, что он злоупотреблял своей властью, угрожая прекратить помощь Украине, если правительство в Киеве не проведет расследование в отношении его оппонента на переизбрании Байдена и его семьи. Его второй импичмент был сосредоточен на действиях Трампа во время нападения на Капитолий США 6 января.

Напомним, администрация Байдена предоставит Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Также в США увидели прогресс ВСУ на Запорожье за последние трое суток.