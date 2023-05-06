У Берліні скасували заборону на українські прапори 8 та 9 травня

Люди тримають український прапор. Фото: УНІАН

Напередодні поліція Берліна заборонила російські й українські прапори та оркестри навколо радянських меморіалів. Однак учора ввечері, 5 травня, адміністративний суд Берліна скасував цю заборону. Проте є нюанс.

Про це повідомляє німецьке видання RBB.

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Адміністративний суд Берліна скасував заборону на розміщення українських прапорів на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде. Однак, що цікаво, рішення стосується тільки українських прапорів та оркестрів. Російські ж залишаються під забороною, пишуть у виданні.

Як зазначається, поліція також заборонила "вигуки, які за нинішньої ситуації можуть схвалювати, прославляти чи прославляти війну в Україні".

Заборону українських прапорів назвали законною

Українська асоціація "Віче" подала термінову заяву проти заборони прапора. І виграла справу. У розпорядженні суду йдеться про те, що заборона була "очевидно незакконою", адже "не було жодних доказів того, що громадська безпека була під загрозою".

"Будь-хто, хто використовує своє фундаментальне право публічно ідентифікувати себе як українську націю та визнати свої історичні жертви в розгромі націонал-соціалізму, не є загрозою цивільній безпеці", —заявив адвокат "Віче" Патрік Хайнеманн.

Як повідомляється, поліція Берліна оскаржувати це рішення не буде.

Раніше ми писали, що у Берліні в дні пам’яті загиблих у Другій світовій війні буде забороняли використання українських прапорів біля радянських пам’ятників. Разом з тим, поліція забороняла і використання російської символіки.

Нагадаємо, відтепер українські біженці зможуть оформити чи обміняти закордонні паспорти у Німеччині. МВС домовилося із берлінськими колегами про відкриття офісу ДП "Документ".

А також повідомляли про те, що господарем літніх Олімпійських ігор 2036 року може стати Берлін. Принаймні, столиця Німеччини має намір подати заявку на проведення Олімпіади.