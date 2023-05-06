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В Берлине отменили запрет на украинские флаги 8 и 9 мая

6 мая 2023 12:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Берлине отменили запрет на украинские флаги 8 и 9 мая
Люди держат украинский флаг. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Накануне полиция Берлина запретила русские и украинские флаги и оркестры вокруг советских мемориалов. Однако вчера вечером, 5 мая, административный суд Берлина упразднил этот запрет. Однако есть нюанс.

Об этом сообщает немецкое издание RBB.

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Административный суд Берлина упразднил запрет на размещение украинских флагов на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Гайде. Однако, что интересно, решение касается только украинских флагов и оркестров. Российские остаются под запретом, пишут в издании.

Как отмечается, полиция также запретила "восклицания, которые в нынешней ситуации могут одобрять, прославлять или прославлять войну в Украине".

Запрет украинских флагов назвали законным

Украинская ассоциация "Вече" подала срочное заявление против запрета флага. И выиграла дело. В распоряжении суда говорится, что запрет был "очевидно незаконным", ведь "не было никаких доказательств того, что общественная безопасность была под угрозой".

"Любая, кто использует свое фундаментальное право публично идентифицировать себя как украинскую нацию и признать свои исторические жертвы в разгроме национал-социализма, не является угрозой гражданской безопасности", — заявил адвокат " Вече" Патрик Хайнеманн.

Как сообщается, полиция Берлина обжаловать это решение не будет.

Ранее мы писали, что в Берлине в дни памяти погибших во Второй мировой войне будет запрещено использование украинских флагов у советских памятников. Вместе с тем полиция запрещала и использование российской символики.

Напомним, теперь украинские беженцы смогут оформить или обменять загранпаспорта в Германии. МВД договорилось с берлинскими коллегами об открытии офиса ГП "Документ".

А также сообщали о том, что хозяином летних Олимпийских игр 2036 может стать Берлин. По крайней мере, столица Германии намерена подать заявку на проведение Олимпиады.

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