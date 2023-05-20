Турки за кордоном почали голосувати у другому турі президентських виборів

Турецькі громадяни на передвиборчому мітингу. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

Туреччина розпочала голосування у другому турі президентських виборів. У суботу, 20 травня, дозволено голосувати тільки тим громадянам країни, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Сьогодні, 20 травня, стартувало голосування тих турецьких громадян, які перебувають за кордоном.

Особливості голосування

Голосування на виборах президента Туреччини для громадян, які перебувають за межами країни, триватиме з 20 по 24 травня.

Усього громадян Туреччини, які мають право голосувати за кордоном, у списках виборів 3,4 млн (із загального показника виборців у 64 млн осіб).

Найбільше їх у Німеччині — близько 1,5 млн турок, які там живуть, мають право голосування на виборах у Туреччині.

Голосування почалося у країнах Азії та Європи.

Нагадаємо, що у першому турі виборів чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган отримав набагато більше результатів, ніж передбачали соціологи, набравши 49,42 відсотка порівняно з його головним опозиційним суперником, лідером Республіканської народної партії (CHP) Кемалем Киличдароглу, який отримав 44,95 відсотка голосів.