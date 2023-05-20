Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Турки за кордоном почали голосувати у другому турі президентських виборів arrow

Турки за кордоном почали голосувати у другому турі президентських виборів

20 травня 2023 14:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Турки за кордоном почали голосувати у другому турі президентських виборів
Турецькі громадяни на передвиборчому мітингу. Фото: Reuters/Dilara Senkaya
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Туреччина розпочала голосування у другому турі президентських виборів. У суботу, 20 травня, дозволено голосувати тільки тим громадянам країни, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Читайте також:

Другий тур виборів

Туреччина розпочала другий тур президентських виборів.

Сьогодні, 20 травня, стартувало голосування тих турецьких громадян, які перебувають за кордоном.

Особливості голосування

Голосування на виборах президента Туреччини для громадян, які перебувають за межами країни, триватиме з 20 по 24 травня.

Усього громадян Туреччини, які мають право голосувати за кордоном, у списках виборів 3,4 млн (із загального показника виборців у 64 млн осіб).

Найбільше їх у Німеччині — близько 1,5 млн турок, які там живуть, мають право голосування на виборах у Туреччині.

Голосування почалося у країнах Азії та Європи.

Нагадаємо, що у першому турі виборів чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган отримав набагато більше результатів, ніж передбачали соціологи, набравши 49,42 відсотка порівняно з його головним опозиційним суперником, лідером Республіканської народної партії (CHP) Кемалем Киличдароглу, який отримав 44,95 відсотка голосів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB