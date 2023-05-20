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Турки за границей начали голосовать во втором туре президентских выборов

20 мая 2023 14:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Турки за границей начали голосовать во втором туре президентских выборов
Турецкие граждане на предвыборном митинге. Фото: Reuters/Dilara Senkaya
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Турция начала голосование во втором туре президентских выборов. В субботу, 20 мая, разрешено голосовать только находящимся за рубежом гражданам страны.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Сегодня, 20 мая, стартовало голосование тех турецких граждан, находящихся за границей.

Особенности голосования

Голосование на выборах президента Турции для граждан, находящихся за пределами страны, продлится с 20 по 24 мая.

Всего граждан Турции, имеющих право голосовать за границей, в списках выборов 3,4 млн (из общего показателя избирателей в 64 млн человек).

Больше всего их в Германии — около 1,5 млн живущих там турок имеют право голосования на выборах в Турции.

Голосование началось в странах Азии и Европы.

Напомним, что в первом туре выборов действующий президент Турции Реджеп Эрдоган получил гораздо больше результатов, чем предполагали социологи, набрав 49,42 процента по сравнению с его главным оппозиционным соперником, лидером Республиканской народной партии (CHP) Кемалем Кылычдароглу, получившим 44,95 процента голосов .

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