Турки за границей начали голосовать во втором туре президентских выборов

Турецкие граждане на предвыборном митинге. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

Турция начала голосование во втором туре президентских выборов. В субботу, 20 мая, разрешено голосовать только находящимся за рубежом гражданам страны.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Сегодня, 20 мая, стартовало голосование тех турецких граждан, находящихся за границей.

Особенности голосования

Голосование на выборах президента Турции для граждан, находящихся за пределами страны, продлится с 20 по 24 мая.

Всего граждан Турции, имеющих право голосовать за границей, в списках выборов 3,4 млн (из общего показателя избирателей в 64 млн человек).

Больше всего их в Германии — около 1,5 млн живущих там турок имеют право голосования на выборах в Турции.

Голосование началось в странах Азии и Европы.

Напомним, что в первом туре выборов действующий президент Турции Реджеп Эрдоган получил гораздо больше результатов, чем предполагали социологи, набрав 49,42 процента по сравнению с его главным оппозиционным соперником, лидером Республиканской народной партии (CHP) Кемалем Кылычдароглу, получившим 44,95 процента голосов .