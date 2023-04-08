Туреччина планує постачати газ із власних родовищ, — Bloomberg

Туреччина постачатиме місцевому населенню власний газ. Фото: ERR

Туреччина почне постачати газ зі своїх морських родовищ домогосподарствам у травні цього року. Це, за словами міністра енергетики Фатіха Донмеза, задовольнятиме потреби у газі домашніх господарств протягом 35 років. Турецький державний імпортер енергії BOTAS розподілятиме газ між домашніми господарствами наступного місяця після закінчення контролю.

Про це пише Bloomberg.

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Туреччина постачатиме власний газ

Міністр також натякнув на можливі знижки на рахунки за комунальні послуги напередодні загальних виборів 14 травня, на яких президент Реджеп Тайїп Ердоган вимагає переобрання. Донмез повідомив, що Ердоган оголосить "хороші новини" 20 квітня.

Енергетичні знахідки в Туреччині представлені як рішення економічної вразливості країни, включаючи величезний рахунок за імпорт енергії, що оплачується в іноземній валюті. Рахунки за електрику та опалення лягають важким тягарем на турецькі домогосподарства та підприємства, попри державні субсидії, на тлі вторгнення росії в Україну.

росія постачає близько третини потреб Туреччини у природному газі, а 30% витрат країни на імпорт у розмірі 350 мільярдів доларів минулого року припадає на енергоносії.

Однак, з виявленням близько 710 мільярдів кубометрів запасів природного газу на шельфових родовищах, переважно на родовищі Сакар'я, Туреччина може забезпечити себе газом на довгі роки. Вартість знахідки, за словами міністра, становить 500 мільярдів доларів, виходячи із поточних ринкових цін.

Нагадаємо, що 5 квітня Туреччина заявила, що бажає якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Мовляв, запланований контрнаступ ЗСУ принесе багато кровопролиття з обох боків.