Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Турция планирует поставлять газ из собственных месторождений, — Bloomberg arrow

Турция планирует поставлять газ из собственных месторождений, — Bloomberg

8 апреля 2023 12:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Турция будет поставлять местному населению собственный газ. Фото: ERR
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Турция начнет поставлять газ со своих морских месторождений домохозяйствам в мае этого года. Это, по словам министра энергетики Фатиха Донмеза, будет удовлетворять потребности в газе домашних хозяйств в течение 35 лет. Турецкий государственный импортер энергии BOTAS будет распределять газ между домашними хозяйствами в следующем месяце после окончания контроля.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Турция будет поставлять собственный газ

Министр также намекнул на возможные скидки на счета за коммунальные услуги в преддверии всеобщих выборов 14 мая, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган добивается переизбрания. Донмез сообщил, что Эрдоган объявит "хорошие новости" 20 апреля.

Энергетические находки в Турции представлены как решение экономической уязвимости страны, включая огромный счет за импорт энергии, который оплачивается в иностранной валюте. Счета за электричество и отопление ложатся тяжелым бременем на турецкие домохозяйства и предприятия, несмотря на государственные субсидии, на фоне продолжающегося вторжения рф в Украину.

россия поставляет около трети потребностей Турции в природном газе, а 30% расходов страны на импорт в размере 350 миллиардов долларов в прошлом году приходится на энергоносители. 

Однако, с обнаружением около 710 миллиардов кубометров запасов природного газа на шельфовых месторождениях, в основном на месторождении Сакарья, Турция может обеспечить себя газом на долгие годы. Стоимость находки, по словам министра, составляет 500 миллиардов долларов, исходя из текущих рыночных цен.

Напомним, что 5 апреля Турция заявила, что желает скорейшего прекращения огня в Украине. Мол, планируемое контрнаступление ВСУ принесет много кровопролития с обеих сторон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB