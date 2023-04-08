Турция планирует поставлять газ из собственных месторождений, — Bloomberg

Турция будет поставлять местному населению собственный газ. Фото: ERR

Турция начнет поставлять газ со своих морских месторождений домохозяйствам в мае этого года. Это, по словам министра энергетики Фатиха Донмеза, будет удовлетворять потребности в газе домашних хозяйств в течение 35 лет. Турецкий государственный импортер энергии BOTAS будет распределять газ между домашними хозяйствами в следующем месяце после окончания контроля.

Об этом пишет Bloomberg.

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Турция будет поставлять собственный газ

Министр также намекнул на возможные скидки на счета за коммунальные услуги в преддверии всеобщих выборов 14 мая, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган добивается переизбрания. Донмез сообщил, что Эрдоган объявит "хорошие новости" 20 апреля.

Энергетические находки в Турции представлены как решение экономической уязвимости страны, включая огромный счет за импорт энергии, который оплачивается в иностранной валюте. Счета за электричество и отопление ложатся тяжелым бременем на турецкие домохозяйства и предприятия, несмотря на государственные субсидии, на фоне продолжающегося вторжения рф в Украину.

россия поставляет около трети потребностей Турции в природном газе, а 30% расходов страны на импорт в размере 350 миллиардов долларов в прошлом году приходится на энергоносители.

Однако, с обнаружением около 710 миллиардов кубометров запасов природного газа на шельфовых месторождениях, в основном на месторождении Сакарья, Турция может обеспечить себя газом на долгие годы. Стоимость находки, по словам министра, составляет 500 миллиардов долларов, исходя из текущих рыночных цен.

Напомним, что 5 апреля Турция заявила, что желает скорейшего прекращения огня в Украине. Мол, планируемое контрнаступление ВСУ принесет много кровопролития с обеих сторон.