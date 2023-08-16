ЦИК назначила вместо Андрея Холодова нового нардепа

Николай Тарарин. Фото: advokatpost

Центральная избирательная комиссия Украины объявила адвоката Николая Тарарина депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа", заменяя Андрея Холодова. Холодов ушел с депутатского поста после обнародования информации о том, что он уехал за рубеж и занимается семейным бизнесом.

Об єтом говорится в сообщении ЦИК.

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Что известно про Николая Тарарина

Сообщается, что Холодов был изначально выбран на выборах в 2019 году от "Слуги народа". После рассмотрения решения Верховной Рады о его уходе, ЦИК признала Тарарина, который был следующим в списке кандидатов от партии, депутатом.

Касательно Николая Тарарина, в 2019 году, когда он впервые баллотировался, он занимал позицию адвоката в юридической фирме "Гелон". Основателем этой фирмы был депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас, а с 2019 года компания перешла к Анне Ионушас.

Фирма "Гелон", специализирующаяся на вопросах интеллектуальной собственности, также представляла студию "Квартал 95", принадлежащую Владимиру Зеленскому. Тарарин стал адвокатом в 2015 году по решению Совета адвокатов Киевской области.

Скандал с Холодовым

Журналисты "Схем" выяснили, что Андрей Холодов уехал из Украины еще в январе 2023 и больше не возвращался. Он выехал в Румынию через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. Полгода его не было и он не участвовал и не голосовал на заседаниях.

Напомним, что 9 августа Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова. Он с января 2023 находится за границей.