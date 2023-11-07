ЦВК пояснила, чому повноваження Зеленського не припиняться після виборів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У період дії воєнного стану, згідно із законодавством України, не допускається проведення виборів. Це означає, що Володимир Зеленський продовжуватиме виконувати свої обов'язки глави держави після закінчення терміну його президентства.

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик у розмові з "Радіо Свобода".

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Дубовик зазначив, що українське законодавство чітко наказує на відсутність виборних процедур у період воєнного стану.

"Отже, Центральна виборча комісія не мала можливості отримати будь-які повідомлення про підготовку до виборів глави держави. Наша комісія є автономною і регулюється суворо в рамках закону. Законодавчо вибори президента призначаються рішенням Верховної Ради, і досі ми не спостерігали жодних відповідних проєктів. рішень, ні інших офіційних паперів", — пояснив він.

Він також уточнив, що основний Закон країни прямо свідчить, що чинний президент зберігає свої повноваження до моменту інавгурації нового лідера.

Тобто будь-які інші міркування про терміни повноважень або передачу їх є лише політичними домислами. Конституція ясно роз'яснює ці питання.

"Закон про військове становище ясно говорить, що в його період вибори не проводяться. Поки що в законодавстві не відбулося жодних змін. Отже, на цей час немає юридичних підстав для розмов про майбутні вибори", — додав він.

У результаті, за словами Дубовика, як президент, так і Верховна Рада зобов'язані виконувати свої функції до часу наступних виборів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав фактори, які потрібні нашій країні для перемоги у війні. Також гарант прокоментував президентські вибори, які мають відбутися у 2024 році.