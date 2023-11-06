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Выборы не ко времени — вечернее обращение Зеленского

6 ноября 2023 21:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Выборы не ко времени — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал факторы, которые нужны нашей стране для победы в войне. Также гарант прокомментировал президентские выборы, которые должны пройти в 2024 году.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Зеленский считает, что государственные средства, финансовые возможности нашего бюджета, а также личное внимание и эмоциональные вложения, вместе с приложенными усилиями, являются ключевыми для победы Украины. 

"Общественность настаивает на перераспределении бюджетных активов: вместо трат на дорожное строительство и ремонт улиц они предпочли бы поддержку оборонительной сферы. И это верный курс действий. Все доступные ресурсы должны быть направлены на укрепление мощи Украины", – сказал он.

Зеленский про выборы

Президент Украины сказал, что текущая ситуация не подходит для масштабных торжеств или любых других необдуманных поступков в глубоком тылу, которые являются недопустимыми в военное время, особенно когда украинская армия и силы обороны переживают совсем иные чувства.

"И нам всем ясно, что в период боевых действий, когда страна сталкивается с многочисленными сложностями, крайне несерьезно и неуместно затрагивать в общественном дискурсе тему выборов на легкомысленной и игривой ноте", — добавил он.

Напомним, недавно народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский определился с датой следующих президентских выборов, которые предполагается провести 31 марта 2024 года. Более того, гарант уже поручил готовиться к предстоящим выборам.

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