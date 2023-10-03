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Этой осенью могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС, — МИД Чехии

3 октября 2023 05:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Этой осенью могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС, — МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже этой осенью. Или это может произойти в начале следующего года.

Об этом на заседании министров иностранных дел ЕС в Киеве заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Об этом сообщает ČTK.

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По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, была четко высказана позиция Чехии о том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть открыты осенью или в начале следующего года.

"Это технический процесс, в ходе которого будет оценен, насколько подготовлена ​​Украина. Будет понятно, где ей еще предстоит работать", — отметил глава чешской дипломатии.

Также он считает, что Украина еще некоторое время будет нуждаться в помощи ЕС.

"Было четко сказано, что если Украина будет в Европейском Союзе, это будет четкая гарантия безопасности, потому что Евросоюз также мирный проект. Но это правда, что Украина должна меняться, адаптировать свое законодательство к законодательству Украины. ЕС. Это далеко", — добавил Липавский.

Напомним, Европейский союз продолжает кампанию военной поддержки и финансовой, гуманитарной помощи украинцам. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о том, сколько млрд евро было предоставлено Украине и какие меры будут приняты для укрепления суверенитета стран ЕС.

Евросоюз с начала полномасштабной агрессии РФ помог Украине на сумму 81 млрд евро.

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