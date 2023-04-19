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Центр національного спротиву: окупанти скаржаться в Москву на брак популярності

19 квітня 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Центр національного спротиву: окупанти скаржаться в Москву на брак популярності
Ставленики РФ втрачають довіру серед колаборантів на окупованих територіях. Фото: Facebook.com_GeneralStaff.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як з'ясувалося, росіяни організували дослідження щодо підтримки окупації серед "лояльного населення" на ТОТ.

Виявляється, що місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога.

Основні факторами, які на це впливають:

  • збільшення в містах кількості окупаційних військ;
  • особовий склад ворога живе в цивільних та муніципальних будівлях;
  • дуже високі ціни (у два-три рази більше, ніж на вільній Україні);
  • відсутність роботи;
  • дефіцит ліків (першочергово надаються окупантам).

Водночас Москва реагує на це традиційно — збільшенням силового блоку й примусу.

Центр національного спротиву закликає мешканців виїжджати з ТОТ через рф до вільного світу, адже майбутнє регіону до моменту деокупації — це в’язниця просто неба.

Нагадаємо, 18 квітня, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зробив чимало заяв. Він заявив, що Путін відвідав тимчасово окуповані території Херсонської і Луганської областей 17 квітня, а решта припущень ЗМІ "неправдиві".

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