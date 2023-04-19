Центр національного спротиву: окупанти скаржаться в Москву на брак популярності
Росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як з'ясувалося, росіяни організували дослідження щодо підтримки окупації серед "лояльного населення" на ТОТ.
Виявляється, що місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога.
Основні факторами, які на це впливають:
- збільшення в містах кількості окупаційних військ;
- особовий склад ворога живе в цивільних та муніципальних будівлях;
- дуже високі ціни (у два-три рази більше, ніж на вільній Україні);
- відсутність роботи;
- дефіцит ліків (першочергово надаються окупантам).
Водночас Москва реагує на це традиційно — збільшенням силового блоку й примусу.
Центр національного спротиву закликає мешканців виїжджати з ТОТ через рф до вільного світу, адже майбутнє регіону до моменту деокупації — це в’язниця просто неба.
Нагадаємо, 18 квітня, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зробив чимало заяв. Він заявив, що Путін відвідав тимчасово окуповані території Херсонської і Луганської областей 17 квітня, а решта припущень ЗМІ "неправдиві".