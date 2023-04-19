Центр національного спротиву: окупанти скаржаться в Москву на брак популярності

Ставленики РФ втрачають довіру серед колаборантів на окупованих територіях. Фото: Facebook.com_GeneralStaff.ua

Росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як з'ясувалося, росіяни організували дослідження щодо підтримки окупації серед "лояльного населення" на ТОТ.

Виявляється, що місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога.

Основні факторами, які на це впливають:

збільшення в містах кількості окупаційних військ;

особовий склад ворога живе в цивільних та муніципальних будівлях;

дуже високі ціни (у два-три рази більше, ніж на вільній Україні);

відсутність роботи;

дефіцит ліків (першочергово надаються окупантам).

Водночас Москва реагує на це традиційно — збільшенням силового блоку й примусу.

Центр національного спротиву закликає мешканців виїжджати з ТОТ через рф до вільного світу, адже майбутнє регіону до моменту деокупації — це в’язниця просто неба.

Нагадаємо, 18 квітня, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зробив чимало заяв. Він заявив, що Путін відвідав тимчасово окуповані території Херсонської і Луганської областей 17 квітня, а решта припущень ЗМІ "неправдиві".