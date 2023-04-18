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Пєсков прокоментував поїздку Путіна на окуповані території України

18 квітня 2023 14:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Пєсков прокоментував поїздку Путіна на окуповані території України
Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 18 квітня, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зробив чимало заяв. Він заявив, що Путін відвідав тимчасово окуповані території Херсонської і Луганської областей 17 квітня, а решта припущень ЗМІ "неправдиві"

Про це інформують РосЗМІ.

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Заяви Пєскова

Однією з заяв Пєскова було спростування інформації щодо візиту президента РФ на окуповані території.

"Путін відвідав Херсонську область та ЛНР 17 квітня, припущення про те, що поїздка відбулася в інший час, є помилковими", — заявив Пєсков.

Крім цього він додав, що для Путіна важливо відвідувати нові регіони, проводити перевірки штабів та отримувати на місці інформацію про хід спецоперації.

За словами прессекретар президента РФ згадка Путіним Великодня під час відвідування Херсонської області не говорить про те, що поїздка пройшла раніше 17 квітня, адже Великдень триває 40 днів.

Також він додав низку інших заяв:

  • Кремль не має інформації про план Макрону з підготовки разом з КНР переговорів між РФ та Україною;
  • РФ готова прислухатися до будь-яких ідей щодо врегулювання в Україні, які беруть до уваги інтереси Москви;
  • Пєсков переадресував у МО питання використання відеокамер визначення місця проживання призовників у Москві;
  • Програма ПМЕФ зараз створюється, є напрацювання на запрошення на адресу іноземних лідерів;
  • Пєсков поки не знає, чи братиме Путін участь в акції "Безсмертний полк", але впевнений, що альтернативні формати акції будуть затребувані росіянами;
  • Ініціативі Бразилії щодо врегулювання в Україні рано давати оцінки, треба дізнатися про нюанси;
  • Путін 18 квітня зустрінеться з губернатором Псковської області Михайлом Ведерніковим.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін міг нібито здійснити "візит" на окуповані території Херсонської та Луганської області ще минулого тижня. Але це спробували приховати у Кремлі.

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