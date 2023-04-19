Ставленики РФ теряют доверие среди коллаборантов на оккупированных территориях. Фото: Facebook.com_GeneralStaff.ua

Россияне начали терять поддержку среди коллаборантов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как выяснилось, россияне организовали исследования по поддержке оккупации среди "лояльного населения" на ВОТ.

Оказывается, что местные, поддержавшие оккупацию вначале, начали хуже относиться к врагу.

Основные факторы, которые на это влияют:

увеличение в городах количества оккупационных войск;

личный состав врага обитает в гражданских и муниципальных зданиях;

очень высокие цены (в два-три раза больше, чем в свободной Украине);

отсутствие работы;

дефицит лекарств (в первую очередь предоставляются оккупантам).

В то же время Москва реагирует на это традиционно увеличением силового блока и принуждения.

Центр национального сопротивления призывает жителей выезжать из ВОТ через РФ, ведь будущее региона к моменту деоккупации — это тюрьма под открытым небом.

Напомним, 18 апреля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сделал немало заявлений. Он заявил, что Путин посетил временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей 17 апреля, а остальные предположения СМИ "ложны".