Центр национального сопротивления: оккупанты жалуются Москве на нехватку популярности
Россияне начали терять поддержку среди коллаборантов на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Как выяснилось, россияне организовали исследования по поддержке оккупации среди "лояльного населения" на ВОТ.
Оказывается, что местные, поддержавшие оккупацию вначале, начали хуже относиться к врагу.
Основные факторы, которые на это влияют:
- увеличение в городах количества оккупационных войск;
- личный состав врага обитает в гражданских и муниципальных зданиях;
- очень высокие цены (в два-три раза больше, чем в свободной Украине);
- отсутствие работы;
- дефицит лекарств (в первую очередь предоставляются оккупантам).
В то же время Москва реагирует на это традиционно увеличением силового блока и принуждения.
Центр национального сопротивления призывает жителей выезжать из ВОТ через РФ, ведь будущее региона к моменту деоккупации — это тюрьма под открытым небом.
Напомним, 18 апреля, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сделал немало заявлений. Он заявил, что Путин посетил временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей 17 апреля, а остальные предположения СМИ "ложны".