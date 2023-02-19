"Это их война, а не наша": Орбан цинично объяснил, почему Венгрия до сих пор поддерживает рф

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 февраля обратился к гражданам. Главной темой было — полномасштабная война россии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Премьер Венгрии считает, что этот год будет самым опасным со времен падения коммунизма из-за угрозы войны и инфляции. Он заявил, что нужно держаться подальше от российско-украинской войны, чтобы гарантировать стране мирную жизнь.

"Мы являемся частью западного мира, членами НАТО и Европейского Союза, и все там на стороне войны, или, по крайней мере, делают вид, что это так, кроме нас", — сказал Орбан.

Он заявил, что в Украине идет война "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран, ведущих войну, ограниченную во времени и пока в пространстве".

Венгерский премьер отметил, что это только российско-украинская войны. По его словам, интересы Украины неправильно ставить выше интересов Венгрии.

"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с россией, и мы советуем всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", — подчеркнул премьер.

Виктор Орбан считает, что вторжение россии в Украину произошло из-за того, что это допустил Запад.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке — с россиянами, "забыв" об Украине. Он также сравнивает Украину с Афганистаном и не верит в ее победу.