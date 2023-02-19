"Это их война, а не наша": Орбан цинично объяснил, почему Венгрия до сих пор поддерживает рф
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 февраля обратился к гражданам. Главной темой было — полномасштабная война россии против Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
-
Песков рассказал, о чем будет говорить путин Федеральному собранию
-
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли три человека, ранены дети
-
Весна уже рядом: народный синоптик рассказала, когда наступит потепление
-
Одесская мэрия погасила кредиты в 2 миллиарда гривен
-
В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь
-
Военный рассказал о произволе оккупантов и преступлениях против гражданских на левом берегу Херсона
-
Зачем рф запускает над Украиной воздушные шары: объяснение разведки Британии
-
День со светом: 20 февраля в Одесской области не будут выключать свет, Одессе и району повезло меньше
-
Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas
-
"Дефицит отсутствует": в Укрэнерго рассказали о состоянии в энергосистеме
Подробности
Премьер Венгрии считает, что этот год будет самым опасным со времен падения коммунизма из-за угрозы войны и инфляции. Он заявил, что нужно держаться подальше от российско-украинской войны, чтобы гарантировать стране мирную жизнь.
"Мы являемся частью западного мира, членами НАТО и Европейского Союза, и все там на стороне войны, или, по крайней мере, делают вид, что это так, кроме нас", — сказал Орбан.
Он заявил, что в Украине идет война "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран, ведущих войну, ограниченную во времени и пока в пространстве".
Венгерский премьер отметил, что это только российско-украинская войны. По его словам, интересы Украины неправильно ставить выше интересов Венгрии.
"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с россией, и мы советуем всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", — подчеркнул премьер.
Виктор Орбан считает, что вторжение россии в Украину произошло из-за того, что это допустил Запад.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке — с россиянами, "забыв" об Украине. Он также сравнивает Украину с Афганистаном и не верит в ее победу.