"Це така сама фікція": Подоляк висловився про глобальну ядерну безпеку

Михайло Подоляк. Фото: Факти

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що глобальна ядерна безпека — це просто фікція, як і міжнародне право. Так він відреагував на новини про те, що Росія продовжує погрожувати підривом Запорізької АЕС.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Погрози Росії

"Росія демонстративно обнуляє ключові стовпи сучасного світопорядку, ламаючи і право, і договори про ядерне стримування. Більше того, періодично на публіку виходить черговий "офіційний суб'єкт Росії" і, кривляючись на камеру, прямо погрожує: "У нас є ядерна бомба, і ми можемо застосовувати її проти неядерної країни", — зазначив він.

Відсутність реакції у світі

За його словами, світ ніяк не реагує на такі вчинки.

"Паралельно з цим інші російські суб'єкти відкрито мінують захоплений ядерний об'єкт — ЗАЕС, цинічно загрожуючи підривом. У відповідь — приголомшлива тиша. Повернуся до початкового питання: чому ми вважаємо, що світ має глобальну ядерну безпеку? Хіба все не тримається лише на добрій волі та наших відвертих ілюзіях?" — запитав він.

Скриншот допису

Нагадаємо, очільник "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС наразі перебуває близько 700 російських окупантів. Їхня кількість на станції іноді стає більшою, а іноді — меншою.