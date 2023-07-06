"Это такая же фикция": Подоляк высказался о глобальной ядерной безопасности

Михаил Подоляк. Фото: Факты

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что глобальная ядерная безопасность — это просто фикция, как и международное право. Так он отреагировал на новости о том, что Россия продолжает угрожать подрывом Запорожской АЭС.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Россия демонстративно обнуляет ключевые столбы современного миропорядка, ломая и право, и договоры о ядерном сдерживании. Более того, периодически на публику выходит очередной "официальный субъект России" и, кривляясь на камеру, прямо угрожает: "У нас есть ядерная бомба, и мы можем применять ее против неядерной страны", — отметил он.

Отсутствие реакции в мире

По его словам, мир никак не реагирует на такие поступки.

"Параллельно с этим другие российские субъекты открыто минируют захваченный ядерный объект — ЗАЭС, цинично угрожая подрывом. В ответ — потрясающая тишина. Вернусь к первоначальному вопросу: почему мы считаем, что мир имеет глобальную ядерную безопасность? Разве все не держится только на доброй воле и наших откровенных иллюзиях?" — спросил он.

Скриншот сообщения

Напомним, глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что на Запорожской АЭС в настоящее время находится около 700 российских оккупантов. Их количество на станции иногда становится больше, а иногда — меньше.