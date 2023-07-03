Подоляк розповів, чого Україна очікує від саміту у Вільнюсі

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: delfi

У Вільнюсі Альянс має продемонструвати сталеву волю, нерозривну єдність і силу духу. НАТО має подати чітке зелене світло для вступу України до Альянсу в останній часовій перспективі.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк вважає, що цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі перевершує за своїм значенням усі попередні саміти.

"Політичні лідери країни Альянсу сьогодні мають усвідомлювати свою буквальну глобальну й історичну відповідальність перед планетою та кількістю очей, що важливо стежити за ними", — заявив Подоляк.

Він наголосив, що на саміті Альянс має продемонструвати сталеву волю, нерозривну єдність і силу духу, надихнути всіх членів Атлантичного союзу й протистояти тим, хто має злі наміри. І досягти цього можна не яскравими промовами, а діями, зокрема вступ України до НАТО.

"Це можна досягти не яскравими промовами, а лише конкретними рішеннями: потрібне чітке зелене світло для вступу України до НАТО в останній часовій перспективі та конкретні масштабні рішення щодо посилення військової підтримки українських захисників", — підкреслив радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, чи підпише Україна рамковий багатосторонній документ щодо гарантій з багатьма країнами на саміті НАТО у Вільнюсі. За її словами, такі перемовини вже ведуться.