Подоляк розповів, чого Україна очікує від саміту у Вільнюсі
У Вільнюсі Альянс має продемонструвати сталеву волю, нерозривну єдність і силу духу. НАТО має подати чітке зелене світло для вступу України до Альянсу в останній часовій перспективі.
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Очікування України від саміту в Вільнюсі
Подоляк вважає, що цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі перевершує за своїм значенням усі попередні саміти.
"Політичні лідери країни Альянсу сьогодні мають усвідомлювати свою буквальну глобальну й історичну відповідальність перед планетою та кількістю очей, що важливо стежити за ними", — заявив Подоляк.
Він наголосив, що на саміті Альянс має продемонструвати сталеву волю, нерозривну єдність і силу духу, надихнути всіх членів Атлантичного союзу й протистояти тим, хто має злі наміри. І досягти цього можна не яскравими промовами, а діями, зокрема вступ України до НАТО.
"Це можна досягти не яскравими промовами, а лише конкретними рішеннями: потрібне чітке зелене світло для вступу України до НАТО в останній часовій перспективі та конкретні масштабні рішення щодо посилення військової підтримки українських захисників", — підкреслив радник керівника ОП.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, чи підпише Україна рамковий багатосторонній документ щодо гарантій з багатьма країнами на саміті НАТО у Вільнюсі. За її словами, такі перемовини вже ведуться.