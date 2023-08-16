"Це була помилка": у НАТО прокоментували заяву про територіальні поступки РФ

Посадовець Альянсу Стіан Єнссен, який зробив таку заяву. Фото: скриншот Youtube

У НАТО прокоментували заяву посадовця Альянсу Стіана Єнссена, де він говорив про відмову України від деяких своїх територій в обмін на вступ до військово-політичного союзу. В організації це твердження назвали "помилкою".

Про це повідомила пресслужба НАТО у коментарі журналістам "Радіо Свобода".

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Помилкова заява

Своєю чергою Єнссен у коментарі для видання VG наголосив, що його слова "були частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні".

"Я не повинен був так говорити. Це була помилка", — додав політик.

Що сказав Єнссен

Раніше керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас він додав, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".

Реакція України

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що наративи такого типу грають на руку Росії.

За його словами, потрібно шукати шляхи для того, щоб пришвидшити перемогу України та допомогти стати повноправним членом НАТО.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов теж відреагував на дану заяву, назвавши її "дивним вкидом".