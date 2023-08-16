Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Це була помилка": у НАТО прокоментували заяву про територіальні поступки РФ arrow

"Це була помилка": у НАТО прокоментували заяву про територіальні поступки РФ

16 серпня 2023 18:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Це була помилка": у НАТО прокоментували заяву про територіальні поступки РФ
Посадовець Альянсу Стіан Єнссен, який зробив таку заяву. Фото: скриншот Youtube
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У НАТО прокоментували заяву посадовця Альянсу Стіана Єнссена, де він говорив про відмову України від деяких своїх територій в обмін на вступ до військово-політичного союзу. В організації це твердження назвали "помилкою".

Про це повідомила пресслужба НАТО у коментарі журналістам "Радіо Свобода".

Читайте також:

Помилкова заява

Своєю чергою Єнссен у коментарі для видання VG наголосив, що його слова "були частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні".

"Я не повинен був так говорити. Це була помилка", — додав політик. 

Що сказав Єнссен

Раніше керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас він додав, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".

Реакція України

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що наративи такого типу грають на руку Росії.
За його словами, потрібно шукати шляхи для того, щоб пришвидшити перемогу України та допомогти стати повноправним членом НАТО.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов теж відреагував на дану заяву, назвавши її "дивним вкидом".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз