Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Это была ошибка": в НАТО прокомментировали заявление о территориальных уступках РФ arrow

"Это была ошибка": в НАТО прокомментировали заявление о территориальных уступках РФ

16 августа 2023 18:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Это была ошибка": в НАТО прокомментировали заявление о территориальных уступках РФ
Чиновник Альянса Стиан Енссен, сделавший такое заявление. Фото: скриншот Youtube
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В НАТО прокомментировали заявление чиновника Альянса Стиана Йенсена, где он говорил об отказе Украины от некоторых своих территорий в обмен на вступление в военно-политический союз. В организации это утверждение назвали "ошибкой".

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в комментарии журналистам "Радио Свобода".

Читайте также:

Ошибочное заявление

В свою очередь Йенссен в комментарии для издания VG подчеркнул, что его слова "были частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине".

"Я не должен был так говорить. Это была ошибка", — добавил политик.

Что сказал Йенссен

Ранее руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что уступки Украины своими территориями для России могут поставить точку в войне. В то же время он добавил, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".

Реакция Украины

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что нарративы такого типа играют на руку России.
По его словам, нужно искать пути, чтобы ускорить победу Украины и помочь стать полноправным членом НАТО.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов тоже отреагировал на данное заявление, назвав его "странным вбросом".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз