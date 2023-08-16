"Это была ошибка": в НАТО прокомментировали заявление о территориальных уступках РФ

Чиновник Альянса Стиан Енссен, сделавший такое заявление. Фото: скриншот Youtube

В НАТО прокомментировали заявление чиновника Альянса Стиана Йенсена, где он говорил об отказе Украины от некоторых своих территорий в обмен на вступление в военно-политический союз. В организации это утверждение назвали "ошибкой".

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в комментарии журналистам "Радио Свобода".

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Ошибочное заявление

В свою очередь Йенссен в комментарии для издания VG подчеркнул, что его слова "были частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине".

"Я не должен был так говорить. Это была ошибка", — добавил политик.

Что сказал Йенссен

Ранее руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что уступки Украины своими территориями для России могут поставить точку в войне. В то же время он добавил, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".

Реакция Украины

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что нарративы такого типа играют на руку России.

По его словам, нужно искать пути, чтобы ускорить победу Украины и помочь стать полноправным членом НАТО.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов тоже отреагировал на данное заявление, назвав его "странным вбросом".