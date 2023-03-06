"Це буде найсумнішим днем в історії ООН": Кислиця закликав не дозволяти рф голосувати у Радбезі
У квітні цього року рф повинна на місяць взяти на себе голосування у Раді безпеки ООН. Україна виступає проти цього рішення.
Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
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Він пригадав, як 24 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення рф, генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав це "найсумнішим днем у його перебування на посаді".
"Фактично, це буде найсумнішим в історії ООН до 1 квітня 2023 року, коли, якщо справедливість не переможе, росія візьме на себе головування в Раді безпеки. Досить ґвалтувати правосуддя та скасовувати Статут ООН! Відповідальність просто зараз", — наголосив Кислиця.
On the night of invasion @antonioguterres called it “the saddest day in his tenure”; in fact the saddest in UN history until April 1, 2023 when, unless justice prevails, russia assumes presidency of Security Council. Stop raping justice & quashing UN Charter! Accountability now! https://t.co/DCoabbxw2t pic.twitter.com/yqEMHerF4w— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023
Нагадаємо, відомий музикант Pink Floyd Роджер Вотерс виступив у Радбезі ООН із заявою про можливу спровокованість нападу росії на Україну. Сергій Кислиця висміяв цю позицію рокера.
Також ми писали, що на засіданні Ради безпеки ООН, на якому обговорювалася ситуація в Україні, російський постійний представник перервав хвилину мовчання на згадку про загиблих українців від російської агресії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників засідання вшанувати пам'ять жертв агресії росії хвилиною мовчання.
Додамо, в Організації Об'єднаних Націй несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.