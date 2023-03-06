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"Це буде найсумнішим днем в історії ООН": Кислиця закликав не дозволяти рф голосувати у Радбезі

6 березня 2023 14:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сергій Кислиця
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У квітні цього року рф повинна на місяць взяти на себе голосування у Раді безпеки ООН. Україна виступає проти цього рішення.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

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Деталі

Він пригадав, як 24 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення рф, генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав це "найсумнішим днем у його перебування на посаді".

"Фактично, це буде найсумнішим в історії ООН до 1 квітня 2023 року, коли, якщо справедливість не переможе, росія візьме на себе головування в Раді безпеки. Досить ґвалтувати правосуддя та скасовувати Статут ООН! Відповідальність просто зараз", — наголосив Кислиця.

Нагадаємо, відомий музикант Pink Floyd Роджер Вотерс виступив у Радбезі ООН із заявою про можливу спровокованість нападу росії на Україну. Сергій Кислиця висміяв цю позицію рокера.

Також ми писали, що на засіданні Ради безпеки ООН, на якому обговорювалася ситуація в Україні, російський постійний представник перервав хвилину мовчання на згадку про загиблих українців від російської агресії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників засідання вшанувати пам'ять жертв агресії росії хвилиною мовчання.

Додамо, в Організації Об'єднаних Націй несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

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